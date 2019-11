Emendamento contro imprese mordi e fuggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Una task force in ogni regione contro il fenomeno delle imprese "mordi e fuggi", che aprono e chiudono subito con lo scopo di evadere il fisco. È una delle novità contenute nella bozza di un pacchetto di emendamenti della relatrice al decreto fiscale Carla Ruocco, anche presidente della commissione Finanze della Camera, che sarà valutato domani in una riunione di maggioranza per decidere quali proposte effettivamente depositare. Nel pacchetto anche la proposta di rendere esentasse i sussidi eccezionali concessi ai lavoratori, ad esempio per le calamità naturali.