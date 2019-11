Maltempo: annullata la maratona di Torino

E’ stata annullata causa maltempo la maratona di Torino, in programma questa mattina. La decisione del Comune, con apposita ordinanza, d’intesa con il Comune di Moncalieri, per il persistere delle precipitazioni e lo stato dei corsi d’acqua, peggiorato rispetto le previsioni delle scorse ore.

Po supera soglia guardia, allagati i Murazzi - La piena del Po ha superato la soglia di guardia. Allagati a Torino i Murazzi e il Borgo Medievale. Sotto osservazione le aree del Meisino e del Fioccardo per possibili allagamenti nelle prossime ore. La Protezione civile del Comune è presente sul posto per controllare e informare la cittadinanza.

Donna dispersa nell'Alessandrino,ricerche in corso - Avrebbe commesso una imprudenza l’auto finita nel fiume Bormida a Sezzadio, nell’Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, gli occupanti avrebbero rimosso le transenne con cui era stato deciso di bloccare la strada. «C'erano le transenne e c'era anche un nastro, ma l’auto è passata lo stesso», sostiene il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele. «Forse pensavano che l’acqua fosse più bassa, che potessero passare - spiega - ma quando si è trovata in mezzo all’acqua non riusciva più andare nè avanti nè indietro». Due persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre risulta dispersa una donna di 52 anni.

La zona è sorvolata da alcuni minuti da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, che partecipano attivamente alle ricerche.

270 isolati a Marmorassi di Savona - Sono circa 270 le persone rimaste isolate nel quartiere collinare di Marmorassi nel Comune di Savona a causa di una grande frana sulla strada d’accesso alla zona. Lo rivela il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Sono «molte le case» isolate dalla viabilità cittadina, riferisce Toti e «sono in corso accertamenti e interventi per poter creare un passaggio pedonale». «Dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore, le piogge sono in lenta attenuazione, anche se sono ancora possibili rovesci e locali temporali», aggiunge.

Bufera di neve, interrotta la Cuneo-Ventimiglia - La ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia è interrotta, tra Limone e Ventimiglia, per una bufera di neve.

Problemi alla circolazione ferroviaria anche sulla linea Alessandria-Acqui-San Giuseppe-Savona, interrotta nel tratto Acqui-San Giuseppe per una frana, e nella tratta San Giuseppe-Savona per rami sulla linea.