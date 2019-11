Maltempo: auto in canale, salvata donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LUCCA, 24 NOV - La conducente di un'auto è stata trascinata dal flusso delle acque meteoriche nel canale Serchio di Sorreggio, nel Comune di Sillano Giuncugnano (Lucca) e messa in salvo dal personale del 118. La donna stava attraversa un guado. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, per la messa in sicurezza dell'autoveicolo finito nel canale. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dallo stato dei luoghi e dalla forte corrente torrentizia.