(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - L'ottantaseienne giudice della corte suprema Ruth Bader Ginsburg, icona delle battaglie per i diritti civili, e' tornata a casa a Washington Dc dopo essere stata dimessa dall'ospedale Johns Hopkins Hospital di Baltimora, dove era stata ricoverata venerdì con febbre e brividi per una possibile infezione. Lo rende noto la stessa corte suprema. Ginsburg e' stata curata quattro volte per cancro, di cui due nell'ultimo anno.