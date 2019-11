Affondato in Spagna il sottomarino corriere della cocaina

La polizia spagnola sta studiando il modo di riportare a galla un sottomarino affondato domenica lungo la costa spagnola della Galizia, che secondo gli inquirenti potrebbe avere a bordo migliaia di chilogrammi di cocaina. Se tale notizia venisse confermata, si tratterebbe della prima volta che un sommergibile viene utilizzato per fare entrare stupefacenti in Spagna, anche se un simile metodo è stato più volte impiegato per trasportare la droga dalla Colombia al Messico e da qui negli Stati Uniti.

Il natante è affondato al largo della provincia di Pontevedra - non è chiaro se per decisione dell’equipaggio o per un incidente - in una delle molte insenature della Galizia che offrono riparo ideale per i trafficanti che trasportano la droga, in particolare dalla Colombia. Questa regione, infatti, che è tra le più povere della Spagna, è usata come punto d’ingresso principale della cocaina destinata al mercato interno. Un mercato di vaste dimensioni, stando ai dati riferiti ai sequestri che lo scorso anno sono stati pari a 41 tonnellate. Una cifra che ha posto il Paese iberico al secondo posto dopo il Belgio tra i Paesi dell’Unione europea.

Secondo gli inquirenti, due ecuadoriani che facevano parte dell’equipaggio sono stati arrestati ieri dopo l’affondamento, mentre un terzo è riuscito a fuggire. Oggi un sub è riuscito ad entrare nel sottomarino, che è adagiato ad una profondità di sei metri, è lungo una ventina di metri e che secondo i media locali potrebbe portare fino a 3.000 chilogrammi di stupefacente.

Fonti degli inquirenti hanno detto che le autorità spagnole hanno seguito la rotta del sommergibile in cooperazione con altri Paesi, in particolare il Portogallo. Per il momento la polizia non ha potuto precisare il Paese da cui proveniva il natante, anche se si ritiene che fosse salpato dalla Colombia.

Oltre alle baie che costellano la costa galiziana, le bande di trafficanti usano il porto di Algeciras, nel sud-ovest della Spagna, come punto di transito per fare entrare la cocaina nel Paese. Nell’aprile del 2018 proprio ad Algeciras quasi nove tonnellate dello stupefacente furono trovate nascoste in un carico di banane proveniente dalla Colombia. Altre sei tonnellate sono state scoperte due mesi fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA