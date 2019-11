Fisco, scoperta evasione da 100 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Un'evasione fiscale di oltre 100 milioni di euro, commessa attraverso fatture false, indebite compensazioni e teste di legno al vertice di società in fallimento, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Torino che, insieme ai colleghi di Cuneo, hanno eseguito nove misure di custodia cautelare (tre in carcere e sei ai domiciliari). Ben 22 gli indagati, tra cui numerosi prestanome. Sequestrati beni per 20 milioni di euro. In manette sono finiti Riccardo Bontempo, ex commercialista 52enne; Nicola Fanelli, ristoratore 46enne; Carmelo Accolla, commercialista 61enne di Catania. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta, frode fiscale, indebite compensazioni, emissione di fatture false. A capo dell'organizzazione, Bontempo e Fanelli. I due avrebbero intestato diverse società, fallite o sull'orlo del fallimento, a prestanome pagati poche centinaia di euro e avrebbero gestito transazioni illecite tra Italia, Inghilterra, Usa, Arabia Saudita e Russia.