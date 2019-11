© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Grazie alla senatrice a vita Liliana Segre per i suoi stimoli a "non rimanere inerti" davanti a odio e pregiudizio. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Bocconi.