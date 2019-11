Trump premia cane eroe che prese Califfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - "Un cane incredibile, eccezionale, molto molto speciale": cosi' Donald e Melania Trump hanno accolto alla Casa Bianca Conan, il pastore belga Malinois protagonista del raid contro Abu Bakr al Baghdadi. L'eroe a quattro zampe che, sguinzagliato da uno degli uomini della Delta Force, ha rincorso e messo all'angolo il leader dell'Isis nel tunnel senza uscita in cui ha trovato la morte. "E' un grande combattente", ha detto Trump premiandolo con una medaglia al valor militare e con una targa davanti a una piccola folla di giornalisti e telecamere nel Rose Garden, accanto alla first lady Melania e al vicepresidente Mike Pence. Il tycoon non ha sprecato aggettivi per descrivere le doti di Conan, a dispetto della sua scarsa simpatia per i cani, anche per la sua nota fobia per i germi. Tanto che lui e Melania si distinguono dalle precedenti coppie presidenziali anche per l'assenza di un cane dalla Casa Bianca.