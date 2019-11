Violenza sulle donne, rapporto choc dell'Istat

Persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita: il 23,9% pensa che le donne possono provocarla con il loro modo di vestire. E' quanto emerge da un rapporto dell’Istat diffuso nella Giornata della violenza sulle donne, definita dal presidente Mattarella «un’emergenza pubblica». A Montecitorio da oggi una «panchina rossa» per ricordare le donne vittime di violenza. Femminicidio sfiorato a Firenze: un uomo ha tentato di bruciare la moglie.

EMERGENZA SUL VIADOTTO, 15MILA METRI CUBI DI FANGO A RISCHIO

FA ANCORA PAURA LA PIENA DEL PO, ESONDATO IL TICINO

La «frana che ha distrutto il viadotto sull'A6 2 contiene circa 15 mila metri cubi di materiali che sono ancora in bilico». L'allarme dato dagli esperti al termine del sopralluogo aereo sulla frana. In Emilia-Romagna rimane l’allerta rossa per la piena del Po. Esondato il Ticino in un quartiere di Pavia. Salvi i due escursionisti bloccati in bivacco in Piemonte. Conte: stanziati 11 miliardi su base pluriennale per la protezione del territorio.

TEST INVALSI SARA' OBBLIGATORIO PER AMMISSIONE ALLA MATURITA'

CIRCOLARE MIUR, PREVISTO DA DECRETO 2017. VIA BUSTE DA ORALI

Aver sostenuto le prove Invalsi durante l’ultimo anno scolastico (ma non il risultato ottenuto) - oltre all’alternanza scuola lavoro, al requisito della frequenza scolastica e al profitto - sarà quest’anno un elemento necessario per l’ammissione all’esame di Stato 2019/2020. E’ la novità contenuta nella circolare diffusa oggi dal Miur. Viene eliminato il sorteggio delle tre buste che era stato introdotto nell’ultima maturità del giugno scorso

CALA ANCORA LA NATALITA', UN BIMBO SU 3 FUORI DAL MATRIMONIO

LEONARDO E SOFIA SONO I NOMI PREFERITI DAI NEO GENITORI

Continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008. Lo rileva l'Istat. Crollano anche le nascite da donne straniere. Lo studio evidenzia che un nato su tre ha genitori non coniugati Il persistente calo della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli. Leonardo e Sofia i nomi più gettonati dai neo genitori.

ALZHEIMER, SCOPERTA LA MOLECOLA CHE BLOCCA LA MALATTIA

'RINGIOVANISCE' CERVELLO. STUDIO ITALIANO EFFETTUATO SUI TOPI

Scoperta dai ricercatori della Fondazione Levi-Montalcini una molecola che 'ringiovaniscè il cervello bloccando l’Alzheimer nella prima fase. E’ l’anticorpo A13, che favorisce la nascita di nuovi neuroni, contrastando così i difetti che accompagnano le fasi precoci della malattia. Lo studio, italiano, è stato effettuato su topi che, così trattati, hanno ripreso a produrre neuroni ad un livello quasi normale.

CLAMOROSO FURTO DI GIOIELLI DI VALORE INESTIMABILE A DRESDA

I LADRI IN FUGA CON DIAMANTI E BRILLANTI DEL XVIII SECOLO

Trafugate tre parure di diamanti e brillanti del diciottesimo secolo di valore inestimabile dal Castello di Dresda. I ladri, ha spiegato la polizia, sono riusciti a darsi alla fuga. La videocamera interna ha ripreso due persone, ma gli autori potrebbero essere anche di più. I media tedeschi parlano del furto d’arte più clamoroso della storia dal dopoguerra.