'Fate il presepe nelle scuole' la lettera dell'assessore piemontese scatena la polemica

«Promuovete presepi, recite e canti natalizi": è, in sintesi, l’invito che l’assessora all’Istruzione della Regione Elena Chiorino (FdI) rivolge ai dirigenti scolasti delle scuole del Piemonte. Di ogni ordine e grado. Una richiesta che, nelle intenzioni dell’assessora, intende valorizzare tradizioni, cultura e identità del territorio, ma che vuole essere anche inclusiva per i ragazzi che provengono da realtà con usi e costumi, o credi, differenti.

«Ritengo - scrive Chiorino - che la ricorrenza natalizia e le conseguenti tradizioni come il Presepe, l’Albero di Natale e le recite sulla Natività, siano parte fondante della nostra identità che la Regione Piemonte intende tutelare e mantenere vive. Non si può e non si deve privare i nostri ragazzi, soprattutto i nostri bambini, dell’atmosfera e della magia del Natale. Per coloro i quali vengono da altre realtà, si tratta di una preziosa occasione per conoscere usi e costumi del Paese, a vantaggio di una più concreta e armoniosa integrazione».

Lettera che non ha mancato di suscitare polemiche. Il capogruppo regionale di LUV Marco Grimaldi attacca la Giunta Cirio che "copre il suo vuoto con una polemica, brandendo il Cristo (per la stagione in versione Gesù bambino) in cerca di visibilità”.

Critico anche l'esponente dei Radicali Silvio Viale, che parla di "strumentalizzare le tradizioni religiose per eccitare gli animi, creare divisioni e suscitare reazioni ostili contro le altre religioni e i non credenti. Questa lettera è un insulto alla laicità delle Istituzioni e a tutti gli italiani di ogni fede o religione, credenti o non credenti". I Radicali di Torino stigmatizzano «chi sventola rosari e crocifissi e se ne infischia dei dettami della Costituzione». Il riferimento alla lettera inviata ai dirigenti scolastici dall’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, per sollecitare l’allestimento di «un presepe in ogni scuola».

«Siamo di fronte - affermano i Radicali - a una Giunta regionale che usa le istituzioni per fini propagandistici. All’assessore Chiorino assegniamo lo zero spaccato in laicità».

«Spero - aggiunge il presidente dei Radicali Italiani, Igor Boni - che i dirigenti scolastici straccino la circolare, e che continuino a svolgere il proprio lavoro nel rispetto della pluralità e della laicità della scuola, così come sancito dalla Costituzione». «Buoni scuola non finanziati dalla Regione, fondi mancanti per le per attività integrative e scuole a pezzi per la recente ondata di maltempo. Queste sono le priorità delle famiglie piemontesi, queste sono le vere necessità della scuola mentre la Giunta Cirio pensa al Presepe. Un modo per distrarre l’opinione pubblica dalle gravi carenze della Regione Piemonte». Francesca Frediani, consigliera regionale M5S Piemonte, commenta così la lettera ai dirigenti scolastici in cui l’assessora all’Istruzione chiede di rispettare le tradizioni del Natale.

«La solita mossa propagandistica di un centrodestra a corto di idee - aggiunge -. Così non si aiutano, in nessun modo, genitori e alunni del Piemonte che continueranno a frequentare scuole al di sotto degli standard europei. Insegnanti e dirigenti scolastici conoscono meglio di chiunque altro il contesto in cui lavorano e sanno bene quali siano le reali necessità delle scuole piemontesi. Non c'è bisogno di suggerimenti non richiesti da parte di esponenti in cerca di visibilità della Giunta regionale, ma di adeguati finanziamenti per promuovere l’inclusione di tutti gli alunni. Offrendo massimo sostegno a coloro che provengono da famiglie con difficoltà economiche». Ha fatto più che bene l'assessore regionale Elena Chiorino a scrivere alle scuole piemontesi per invitarle a realizzare presepi e a non nascondere i simboli della nostra tradizione». L’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, interviene così nella polemica politica sul Natale.

«Da sempre il Natale è considerato evento di unione, comunione e confronto e questa scelta va proprio nella direzione dell'unire e non del dividere - afferma l'assessore Ricca -. Sbaglia chi attacca questa proposta, con attacchi ovviamente strumentali, perchè il presepe fa parte delle nostre tradizioni. Troppo spesso il giusto concetto di laicità viene brandito come una scure per silenziare iniziative ritenute scomode da chi confonde volutamente laicità con un aggressivo laicismo di Stato" «Non si sbandieri la religione a fini politici». Questo l’appello del segretario piemontese del Pd, Paolo Furia, a proposito dell’iniziativa dell’assessore regionale Elena Chiorino che ha invitato i dirigenti scolastici a promuovere la celebrazione del Natale a scuola seguendo tradizioni come l’allestimento del presepe.

«Fa parte sicuramente della nostra cultura la celebrazione del Natale, ossia della nascita di Gesù Bambino», osserva Furia e ricorda che «in Italia, che è uno Stato non confessionale, per alcuni è il figlio di Dio, per altri un esempio morale al di là e al di sopra di tutto». Il segretario Dem giudica dunque «più conforme al rispetto delle nostre radici e della nostra cultura che venga insegnato questo esempio morale, non solo a Natale, ma tutto l’anno. Un esempio - dice - che parla di un Dio che era straniero ed è stato accolto, secondo il quale gli ultimi saranno i primi e che caccia i mercanti dal tempio. E’ lecito chiedersi - conclude - se le forze politiche che, senza rispettarne gli orientamenti morali e sociali, sbandierano la propria vicinanza alla religione, non siano da considerarsi alla stregua di quei mercanti».