Albania, scossa di 6.5: 7 morti, oltre 150 feriti. Terremoto anche in Bosnia - Video

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo. Al momento il bilancio è di almeno 150 feriti e di 7 morti. Si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati e si temono altre vittime. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e Basilicata. Oltre 50 le repliche, la più forte delle quali di magnitudo 5.4.

L’Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 di stanotte vicino Durazzo.

I media locali riferiscono che in diverse città è saltata la corrente e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati. La scossa avvertita nel Sud Italia. La scossa di terremoto della scorsa notte, con epicentro in Albania, è stata avvertita anche in Puglia. Lo conferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che, in un post su Facebook assicura che «dalla sala della protezione civile della Regione, non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia».

Dopo la forte scossa di terremoto registrata in Albania, la notte scorsa, in Basilicata, in particolare in provincia di Matera, sono state numerose le telefonate fatte ai Vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone. E' stato avvertito anche in alcune località della costa marchigiana. Ci sono state telefonate in particolare da Grottammare e San Benedetto del Tronto ai vigili del fuoco di Ascoli Piceno per segnalare il fatto e chiedere informazioni. Non risultano danni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata questa mattina alle 10:19 in Bosnia-Erzegovina: lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs) precisando che l’epicentro del sisma è stato rilevato a 6 km a sudest di Blagaj - nel sudovest del Paese - e l’ipocentro a 10 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di danni o vittime.

Scossa di magnitudo 4.6 in Grecia Vicino al villaggio di Ano Kastritsi, nella Grecia Occidentale - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina alle 5:49 la Grecia: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). L’epicentro del sisma è stato registrato a 6 km a nordest del villaggio di Ano Kastritsi (centro-sud), nella regione della Grecia Occidentale, con ipocentro a 35 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di danni o vittime.