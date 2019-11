Bloomberg renderà note le sue tasse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Michael Bloomberg pubblicherà le sue dichiarazioni delle tasse. Lo afferma il portavoce della campagna dell'ex sindaco di New York, Marc La Vorgna, senza però elaborare come e quando saranno pubblicate. Nelle ultime ore la senatrice Elizabeth Warren ha affermato che non intende pubblicare le dichiarazioni delle tasse di quando lavorava come professoressa e come legale di bancarotte prima di entrare in politica nel 2008. Warren ha spiegato di aver reso note tutte le sue tasse degli ultimi 11 anni, superando così Barack Obama che pubblicò quelle di un periodo di otto anni. Il presidente Donald Trump non ha pubblicato le sue dichiarazioni, attirandosi le critiche dei democratici e aprendo una battaglia legale. Pete Buttigiegh ha reso pubblicate le sue tasse fino al 2007, Bernie Sanders quelle degli ultimi 10 anni, Joe Biden degli ultimi 21 anni.