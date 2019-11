Borgonzoni, dietro 'sardine' c'è Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - "Non sono una gattona che mangia sardine", poi "finché ci sono piazze democratiche non violente vanno benissimo. Poi però vorrei sentirli proporre qualcosa". Così Lucia Borgonzoni, candidata leghista alle prossime regionali intervistata questa mattina a Circo Massimo di Radio Capital. "Sono scesi in piazza come apolitici e apartitici ma chi conosce bene quelle piazze sa che con loro ci sono le strutture del Partito Democratico. L'evidenza è che nelle piazze c'è tutto il Pd da sindaci ad assessori ai consiglieri comunali, va benissimo. Poi però la sinistra dovrebbe farsi una domanda su perché si vergogna a scendere in piazza con i propri simboli oppure perché la gente vada in piazza solo se non ci sono simboli della sinistra. Penso che alla fine sia una questione tutta interna a loro".