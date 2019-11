Fratelli uccisi, condanna all'ergastolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MODENA, 26 NOV - Angelo Rainone, 59enne a processo per l'omicidio dei fratelli Ugo e Breno Bertarini (72 e 69 anni), è stato condannato all'ergastolo alla fine del processo di primo grado che si è svolto in tribunale a Modena. Le vittime furono uccise a colpi di roncola nella stalla della loro azienda agricola a Zocca, in Appennino, nel febbraio del 2018. Alla base del duplice omicidio, come emerso dalle indagini, contrasti familiari di natura anche economica. Rainone è l'ex marito della figlia di Ugo Bertarini. Confermate le aggravanti della crudeltà, della parentela con le vittime, della premeditazione e dello stalking. Alle tre parti civili, l'ex moglie di Rainone e i due figli, accordata una richiesta risarcitoria di un milione e 450mila euro.