(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - La commissione giustizia della Camera, al Congresso americano, ha fissato la sua prima udienza nell'ambito dell'indagine per imepeachment il 4 dicembre. Il presidente Jerrold Nadler ha inviato una lettera a Donald Trump chiedendogli se lui o i suoi legali hanno intenzione di partecipare. La Casa Bianca ha tempo fino al primo dicembre per rispondere. La commissione giustizia è quella in cui saranno votati gli articoli per l'impeachment.