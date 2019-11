Lord sfuggito a nazisti difende Corbyn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 26 NOV - Una delle voci più rispettate della memoria ebraica in Gran Bretagna si è levata oggi a difendere Jeremy Corbyn dalle accuse del gran rabbino del Regno Unito, Ephraim Mirvis, sul dossier antisemitismo. E' quella dell'87enne lord Alf Dubs, ex ministro laburista sotto Tony Blair, il quale ha denunciato l'attacco in pieno clima elettorale di Mirvis al leader attuale del suo partito come "scorretto, ingiustificato" e politicamente strumentale". Dubs, uno dei bambini ebrei cecoslovacchi mandati a Londra in treno negli anni '30 per sfuggire ai nazisti, ha riconosciuto che la reazione alle denunce di rigurgiti di antisemitismo nei ranghi del Labour avrebbe dovuto essere "più rapida", ma ha aggiunto che ora la leadership "si sta muovendo" nella direzione giusta. In polemica col rabbino capo, ha poi messo la mano sul fuoco almeno su due punti: "Jeremy Corbyn non è un antisemita e gli ebrei non avrebbero nulla da temere se diventasse premier".