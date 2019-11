Maltempo: esonda fiume a Porto Torres

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PORTO TORRES, 26 NOV - Allarme maltempo a Porto Torres per l'esondazione del Rio Mannu. Il fiume ha rotto gli argini nelle zone di Ponti Pizzinnu e Ponte Romano, allagando aziende agricole, abitazioni e diversi terreni coltivati. Chiusa al traffico veicolare, con una specifica ordinanza del sindaco Sean Wheeler, la zona compresa da via Vespucci e via Monte Agellu, mentre la Polizia locale ha provveduto a chiudere il Ponte Romano in via precauzionale. Tutto attorno intere campagne invase dall'acqua, dall'area del maneggio fino al Ponte Vespucci. Oltre un metro e mezzo oltre i margini, il fiume non saliva così da oltre 40 anni. Le ordinanze resteranno in vigore finchè non sarà passata l'emergenza. Un sopralluogo dei tecnici e delle forze dell'ordine è previsto nelle prossime ore per valutare l'evolversi della situazione.