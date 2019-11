Morto Lewis, koala salvato dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Avevano fatto il giro del mondo le immagini del koala 'Lewis' soccorso dalle fiamme, stretto nell'abbraccio di una donna in corsa che si lasciava alle spalle i roghi nei boschi australiani e lo portava al sicuro. A pochi giorni di distanza da quel drammatico momento Lewis però non ce l'ha fatta: stremato dalle ustioni, il koala simbolo degli incendi che da settembre stanno divorando parte dell'Australia, è morto. Ne danno notizia diversi siti di informazione internazionale, fra cui la Bbc secondo cui i veterinari presso la clinica dove il koala era in cura, hanno deciso di sopprimere l'animale dopo aver appurato che non si sarebbe ripreso. Sei persone sono morte e oltre 500 abitazioni sono rimaste danneggiate dalle fiamme dall'inizio dell'emergenza incendi in Australia.