'Sardine, sfigati mentecatti', bufera sul post offensivo del direttore dell'Aler di Brescia

Un post su facebook ha scatenato la polemica politica. «Le sardine infilatevele nel ..., Sardine già dal nome capisci che sono poveri sfigati mentecatti". Accostando poi le foto di Mattia Sartori (movimento Sardine) e di Luka Mesec (del partito sloveno 'Levica') scrive: "Evidentemente quello degli imbecilli è un gene". Sono le parole usate da Corrado Della Torre, direttore generale di Aler (l’azienda lombarda per l’edilizia residenziale) Brescia-Mantova-Cremona in quota Lega.

«Sono dichiarazioni becere e vergognose, Della Torre ogni volta che parla rappresenta un ente regionale di primo piano, non può parlare come un odiatore qualsiasi. Mi auguro che si scusi e faccia un passo indietro, non può guidare un ente regionale» ha detto Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia. «Il movimento delle sardine - ha aggiunto - al di là di quello che esprime, va rispettato soprattutto da chi riveste ruoli di vertice nell’amministrazione di beni pubblici».

