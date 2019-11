Alitalia: Delrio, no a 'spezzatino'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Alitalia dopo un anno e mezzo rimane ancora senza ipotesi industriali serie e si conferma quanto avevamo detto e cioè che Ferrovie dello Stato non dovevano partecipare a questa avventura. E si parla di spezzatino che sarebbe inaccettabile. Ho fiducia nel ministro ma spero che il governo ci faccia presto sapere come intende proseguire senza evocare nuove Iri". Lo ha detto all'ANSA il presidente dei deputati del Pd ed ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio.