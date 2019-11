Egitto,Amnesty: Procura complice torture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - In un nuovo rapporto sull'Egitto diffuso oggi, Amnesty International ha accusato la Procura suprema per la sicurezza dello Stato di abusare regolarmente delle norme antiterrorismo per annullare le garanzie sul giusto processo e perseguire migliaia di persone che hanno criticato il governo in modo pacifico. Il rapporto, intitolato "Stato d'eccezione permanente", rivela quelle che Amnesty denuncia come "le complicità della Procura suprema nelle sparizioni forzate, nella privazione arbitraria della libertà, nei maltrattamenti e nelle torture". "La Procura ha imposto lunghi periodi di carcere a migliaia di persone sulla base di accuse inventate e privando in modo evidente i detenuti del diritto a un processo equo", aggiunge l'organizzazione.