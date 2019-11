Ferma pusher a Milano, ferito agente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Un gambiano di 28 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver colpito con una testata al volto un agente che gli aveva chiesto i documenti durante un controllo a Milano. L'episodio è avvenuto alle 16.20 di ieri in via Benedetto Marcello, dove l'africano è stato sorpreso a spacciare. Alla vista dei poliziotti ha buttato via un piccolo involucro che probabilmente conteneva la sostanza (e che non è stato recuperato) e subito dopo ha aggredito l'agente provocandogli un trauma giudicato guaribile in dieci giorni. Il 28enne, che ha precedenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.