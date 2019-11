Gb:Sturgeon apre a 'alleanza' con Labour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - "Proteggere la Scozia dai Tory", evitare un nuovo governo Johnson e favorire un referendum bis sulla Brexit, ma soprattutto sulla secessione scozzese. Sono gli obiettivi indicati oggi da Nicola Sturgeon, first minister di Edimburgo, nella presentazione del manifesto elettorale degli indipendentisti dell'Snp per il voto britannico del 12 dicembre. Sturgeon ha ribadito l'apertura di uno spiraglio al Labour di Jeremy Corbyn, evocando "un'alleanza progressista" dopo le urne, anche se ha criticato la neutralità promessa dal capo laburista in caso d'un secondo referendum sull'uscita dall'Ue. Premessa dell'intesa resta peraltro un ok di Corbyn a una rivincita referendaria pure sull'indipendenza, che l'Snp chiede nel 2020. Porte sbarrate invece ai conservatori: con Boris Johnson liquidato da Sturgeon come leader "pericoloso e non idoneo all'ufficio" di premier.