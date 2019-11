Gioco erotico online finito male, 30enne muore asfissiato a Trento

Il corpo senza vita di un giovane di 30 anni è stato trovato sabato dalla polizia nella sua abitazione di Trento. A quanto si apprende, è morto per asfissia durante un gioco erotico finito male. A lanciare l’allarme è stato, nella mattina di sabato, un 65enne di Bologna che si è rivolto ai Carabinieri dicendo che aveva timore che un uomo, conosciuto sul web e con cui stava facendo un gioco erotico in collegamento online, fosse morto.

Non essendo in grado di fornire ulteriori informazioni, sono scattate le indagini: i carabinieri hanno scoperto che il 30enne abitava da solo e hanno allertato i colleghi di Trento che, per competenza, hanno contattato la polizia. Gli agenti, entrando in casa, hanno trovato il corpo del giovane che al collo aveva la cintura usata per la pratica sessuale. Analizzando le chat e i messaggi tra i due, i carabinieri hanno escluso possibili responsabilità a carico del 65enne.

