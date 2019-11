Hong Kong: sit-in durante pausa pranzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 27 NOV - Centinaia di persone sono tornate a manifestare a Hong Kong con i sit-in anti-governativi nella pausa pranzo, proseguendo le proteste in corso da quasi 6 mesi. Almeno in 400, secondo i media locali, si sono ritrovati nei centri commerciali e nei distretti residenziali più noti della città, bloccando le strade e creando difficoltà al trasporto stradale, oltre a scandire slogan come "Hong Kong non ha ancora vinto" e "restituite il campus", in merito all'assedio della polizia al Politecnico di Kowloon. A Central, il quartiere finanziario, circa 100 persone hanno tra l'altro riempito il ponte pedonale tra la torre degli uffici World-Wide House e il complesso della Borsa di Hong Kong, e quello tra Prince's Building e Jardine House. Dall'altra parte del porto, a Kowloon, un numero simile di manifestanti è stato visto a Kwun Tong. Il campus del PolyU resta sempre cordonato e sorvegliato dalla polizia, ma il management dell'università ha sollecitato la rimozione del blocco.