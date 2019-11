Incinta 9 mesi perde figlia, inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 27 NOV - Era già alla 37esima settimana ma ha perso la bimba in grembo, prima di partorire. Adesso mamma e papà hanno presentato una denuncia ai carabinieri sospettando la negligenza dei medici. La procura di Cagliari ha così aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte del feto, avvenuta lunedì scorso al Policlinico di Monserrato. Nel fascicolo della pm Maria Virginia Boi si ipotizza il reato di omicidio colposo. I militari della Compagnia di Quartu hanno già sequestrato le cartelle cliniche e il feto, in attesa delle decisioni della magistratura. Madre e padre, lei di 20 anni, lui di 18, entrambi di Monastir, si sono presentati in ospedale perchè la donna, affetta da diabete di tipo uno autoimmune, diceva di non stare bene. È stata subito ricoverata e sono stati avviati gli accertamenti e le verifiche legate alla gravidanza. Lunedì, mentre erano in corso gli esami, il quadro clinico della 20enne è precipitato e si è verificata la morte intrauterina del feto.