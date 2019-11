Poliziotti rapinarono pusher a Bologna, definitive le quattro condanne

Sono definitive le condanne per quattro poliziotti delle 'volantì finiti a processo per aver picchiato e rapinato tre spacciatori stranieri. Gli agenti furono arrestati nel 2012 a Bologna, nell’ambito di un’indagine della squadra mobile coordinata dall’allora procuratore aggiunto Valter Giovannini e dal pm Manuela Cavallo: i fatti, due diversi episodi, risalgono all’autunno del 2011.

La Cassazione ha depositato la sentenza con cui rigetta i ricorsi degli imputati, difesi dagli avvocati Gabriele Bordoni, Eugenio Pini, Francesco Petrelli e Savino Lupo, con l’eccezione di un’accusa di lesioni che viene dichiarata prescritta. Le pene finali sono dunque tre anni, cinque mesi e 20 giorni e 1667 euro di multa per Francesco Paolo Pace; tre anni, quattro mesi e 20 giorni e 1467 euro di multa per Alessandro Pellicciotta, Giovanni Neretti e Valentino Andreani.

Le vittime, tutti magrebini, furono sentite in un incidente probatorio al termine del quale il procuratore aggiunto rilasciò il nulla osta all’espulsione dall’Italia. In un caso, il 21 ottobre del 2011, un pusher fu rapinato da un equipaggio; nell’altro, il 12 novembre, un altro fu portato a Castenaso, nel Bolognese, malmenato e abbandonato con un timpano perforato.

(foto d'archivio)

bologna