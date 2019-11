© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRASBURGO, 27 NOV - "Ogni Stato membro dell'Ue si è impegnato per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu. Paolo Gentiloni gestirà il raggiungimento degli obiettivi ne è convinto e io credo in lui". Lo ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo.