Voto Gb: record di nuovi elettori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Sono oltre 4 milioni gli elettori britannici registratisi nelle liste in vista del voto del 12 dicembre, entro la scadenza di ieri, in aggiunta ai circa 45 milioni già presenti. Fra questi due terzi sono sotto i 34 anni. Lo riportano i media e lo sottolinea il leader laburista Jeremy Corbyn, che da un incremento della partecipazione giovanile potrebbe avere un vantaggio rispetto al rivale conservatore Boris Johnson. Il dato - un record rispetto ai 2,9 milioni in più del 2017 e con un picco assoluto di 660.000 richieste d'iscrizione l'ultimo giorno - va tuttavia preso con le molle, poiché le registrazioni devono essere ancora validate. La sterlina intanto, in calo di prima mattina, appare in leggera ascesa nelle ultime ore, ma non è chiaro se vi sia un legame con la situazione politica e con la campagna elettorale.