Bimba 5 mesi muore in campo nomadi Roma

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Una bambina di 5 mesi è morta stamattina nel campo nomadi di via Candoni a Roma. Il 118 sarebbe intervenuto per la segnalazione di un malore. Sono stati indagati per la morte della piccola, come conseguenza di altro reato, i genitori. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia Roma Eur. Non si esclude la morte sia legata in qualche modo alla malnutrizione e ciò rientrerebbe nella fattispecie penale del maltrattamento in famiglia.