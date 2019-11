Conte, creare chance in Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DOORMA (GHANA), 28 NOV - "Dobbiamo guardare in Europa" all'Africa come "occasione di opportunità economica e sociale, anche nel nostro interesse, dobbiamo aiutarli a creare posti di lavoro qui altrimenti è chiaro che in prospettiva, con questi trend demografici i flussi migratori non potranno essere contenuti con le nostre politiche di rigore". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione della scuola agricola Okuafo Pa. Questo "è' un dono all'Africa ma è un dono a noi stessi, non è più il vecchio approccio di chi chi viene, sfrutta materia prima e va via", spiega.