Fraccaro, Italia raddoppia fondi per Esa

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il settore dello spazio rappresenta il volano per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema-Paese. Forte dei risultati raggiunti in termini di ritorno economico degli investimenti e maggior efficienza delle istituzioni, l'Italia raddoppia i fondi stanziati per i programmi dell'Esa. Con una sottoscrizione totale pari a 2 miliardi e 288 milioni, la più alta di sempre, il nostro Paese si afferma come una potenza spaziale mondiale. Lo ha annunciato il sottosegretario Riccardo Fraccaro