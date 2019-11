E’ stato squalificato per tre anni l’allenatore della Virtus Team Fabriano che la scorsa domenica, durante una partita di calcio a 5 under 17, aveva protestato insultando e aggredendo un’arbitro donna prendendola per il collo. L’episodio è avvenuto a Senigallia durante il secondo tempo del match tra la formazione fabrianese e il Senigallia Calcio.

