© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera in merito alla linea del governo sul negoziato per il Mes. Salvini ha anche chiesto "un incontro al Presidente Mattarella per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l'economia italiana".