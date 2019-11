Una bambina di 5 mesi è morta stamattina nel campo nomadi di via Candoni a Roma. Il 118 sarebbe intervenuto per la segnalazione di un malore. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile Roma, della Compagnia Eur e del Nucleo Investigativo per i rilievi. Sono in corso indagini.

