(ANSA) - BEIRUT, 28 NOV - Sale a 22 uccisi e circa 200 feriti il bilancio delle violenze nelle ultime ore a Nassiriya, nel sud dell'Iraq, durante scontri tra manifestanti e polizia. Lo riferiscono media iracheni, citando fonti mediche. Gli incidenti sono ancora in corso. Dopo l'imposizione del coprifuoco, in seguito all'assalto del consolato iraniano ieri sera, da Baghdad sono arrivati rinforzi militari per sedare la rivolta.