Trump firma legge pro proteste Hong Kong

(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Lo comunica la Casa Bianca. Il presidente americano in una dichiarazione auspica quindi che le autorità cinesi e di Hong Kong siano in grado di trovare una soluzione amichevole che porti alla pace e alla prosperità di tutti. Dura la replica del governo di Hong Kong che ha espretto "forte rammarico" per la firma dell'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act". La normativa, si legge in una nota, manda "un segnale sbagliato ai manifestanti", oltre a "interferire negli affari interni di Hong Kong" e "a essere priva di fondamento".