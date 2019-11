Voto Gb: sondaggi restano pro Tory, +12%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Restano largamente favorevoli al Partito conservatore di Boris Johnson - e alla prospettiva di una Brexit di Natale - le previsioni dei sondaggi a due settimane dalle elezioni britanniche del 12 dicembre. La media delle rilevazioni indica ora un 43% di possibili voti Tory, mentre il Labour di Jeremy Corbyn, pur in ascesa rispetto alle settimane scorse, si ferma al 31: 12 punti in meno. Lontane le altre forze nazionali, con i liberaldemocratici europeisti non oltre un 14%, il Brexit Party riassorbito al 4, i Verdi al 3. I dati vanno presi con prudenza: nel 2017, sempre a 14 giorni dal voto, accreditavano ai Tories 3 punti in più di quelli avuti nelle urne e ai laburisti 5 in meno. Ma intanto un modello dell'istituto YouGov, spalmato collegio per collegio, ipotizza una quarantina di seggi in più (359 totali) per Johnson e una maggioranza assoluta di + 68 nella prossima Camera dei Comuni; e circa 50 in meno (211) per Corbyn. Con gli indipendentisti scozzesi in crescita da 35 a 43 seggi e i LibDem al palo a 13.