Secondo la polizia dell’Aja diverse persone sono state ferite in un accoltellamento nella nella principale via dello shopping della capitale olandese. Un sospetto è in fuga. La polizia olandese ha pubblicato su Twitter un appello in cui chiede informazioni su un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa e una tuta da jogging grigia.

