Block Friday in piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - E' partito da largo Cairoli a Milano il corteo degli studenti - 20mila per gli organizzatori, molti meno per le forze dell'ordine - che partecipano al quarto 'Sciopero globale per il clima' organizzato da Fridays For Future. Questa volta la protesta per il clima si incrocia con quella contro il consumismo, che giunge al suo apice proprio oggi, nel Black Friday, e incontra il movimento delle sardine, con i primi cartelli del nuovo movimento che si mescolano a quelli per l'ambiente. Così oggi la protesta diventa un 'Block Friday': "A pochi giorni dalla Cop25 di Madrid i giovani di tutto il mondo tornano a far sentire la propria voce per salvare il futuro del nostro pianeta. Il prezzo del Black Friday - dicono gli organizzatori, che avevano invitato i partecipanti a portare un pacco in corteo - lo paga il pianeta!".