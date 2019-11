Clima: incendi devastano il Borneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Vasti incendi stanno devastando il Borneo, mettendo in pericolo la salute di molte persone e la vita di molti animali, alcuni dei quali, come l'orango, a rischio di estinzione. E creando una "bomba climatica" - secondo gli esperti - con conseguenze disastrose per il mondo. Lo rivela un'inchiesta della Cnn. Il fumo causato dagli incendi dolosi ha oscurato anche i cieli di Malesia e Singapore; a causarli, secondo l'inchiesta, gli stessi agricoltori, per rispondere il più velocemente possibile alla domanda, crescente in modo esponenziale, di olio di palma, utilizzato in moltissimi prodotti, dal cioccolato allo shampoo. Quest'anno, le fiamme hanno distrutto 8.578 chilometri quadrati di giungla. Tra agosto e ottobre, gli incendi hanno rilasciato 626 megatoni di CO2, secondo i dati della Commissione europea, più dell'intera produzione annuale dell'Australia: una "bomba climatica" - secondo gli esperti - che non tarderà a far sentire i suoi effetti a livello globale.