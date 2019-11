Inchiesta Open: Renzi, tutto trasparente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Nella Fondazione Open tutto è trasparente, con bilanci pubblicati, certo non si può pensare che sia una articolazione di partito". Lo afferma Matteo Renzi parlando a Radio Anch'io. L'ex premier si difende chiedendo "giustizia" alla magistratura dopo quelli che definisce attacchi "infamanti" di Travaglio. "Perchè se uno scrive - afferma il leader di Italia Viva - che il governo Renzi nel 2017 ha fatto un favore ad una azienda che poi ha beneficiato la fondazione Open, questa è diffamazione". Renzi ricorda tra l'altro che nel 2017 non era lui il presidente del Consiglio. Il leader di Iv continua sottolineando che se si abolisce il finanziamento pubblico ai partiti si deve poi garantire il finanziamento trasparente da parte dei privati. Renzi chiude con una battuta il suo ragionamento: "faccio un appello, non finanziate Iv, oppure fatelo con cifre sotto i 50 euro sennò vengono a casa e vi perquisiscono..."