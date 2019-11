Incontro Merkel-Trump a margine Nato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 29 NOV - Angela Merkel avrà un incontro bilaterale con il presidente Usa Donald Trump la prossima settimana, a margine del summit Nato di Londra. Lo ha comunicato la portavoce della cancelliera Ulrike Demmer. L'incontro arriva dopo il diverbio (trapelato dal NYT) fra la cancelliera e Emmanuel Macron, sulle asserzioni del presidente francese sull'Alleanza, ritenuta "in morte cerebrale". La Germania ritiene la Nato indispensabile: l'Europa non può difendersi da sola al momento, ha affermato Merkel parlando al Bundestag due giorni fa, e la Germania deve assumersi più responsabilità. A Trump, che ha aspramente attaccato Berlino in passato accusando i tedeschi di non investire abbastanza in Difesa, Merkel risponderà di aver aumentato gli investimenti per il 2020 e di voler raggiungere il 2% del Pil nei primi anni '30.