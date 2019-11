Iraq, altri 5 manifestanti uccisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BAGHDAD, 29 NOV - Cinque manifestanti antigovernativi sono stati uccisi e altri 32 feriti ieri sera in scontri con le forze di sicurezza nella città santa irachena di Najaf. La polizia avrebbe aperto il fuoco contro di loro per impedirgli di appiccare un incendio a una moschea nel centro città. La notte precedente manifestanti avevano dato alle fiamme il consolato iraniano. E' di almeno 350 morti il bilancio delle tensioni nel paese dal 1 ottobre, quando i manifestanti sono scesi in strada contro la corruzione.