Masso cade da gru e travolge 71enne

(ANSA) - ACQUAPPESA (COSENZA), 29 NOV - Un settantunenne di Acquappesa, Luigi Corrao, è morto schiacciato da un masso mentre si trovava nei pressi dello stabilimento balneare del figlio, il lido Summertime, che sorge sulla costa della cittadina altotirrenica. Secondo una prima ricostruzione, il masso sarebbe scivolato da una gru durante una manovra effettuata per lo svolgimento di alcuni lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Paola, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.