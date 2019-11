Pavia propone Segre cittadina onoraria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) PAVIA, 29 NOV - Liliana Segre cittadina benemerita di Pavia: a proporlo è stato il sindaco Fabrizio Fracassi, leghista, dal giugno scorso alla guida di una giunta di centrodestra, nel corso della conferenza dei capigruppo in consiglio comunale convocata per decidere i nomi delle personalità a cui assegnare le benemerenze di San Siro. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese". La cerimonia si terrà lunedì 9 dicembre, giorno della ricorrenza del patrono di Pavia. La decisione finale spetterà ora al consiglio comunale. Ma è chiaro che sul nome di Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, non potranno che essere d'accordo anche i partiti all'opposizione a partire dal Pd che, nei giorni scorsi, aveva presentato un documento nel quale si condannavano gli attacchi e le minacce antisemite contro Liliana Segre.