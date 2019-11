Sciopero clima: a Torino tre cortei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Sono tre i cortei a Torino per il quarto sciopero globale per il clima di Fridays For Future, il movimento di Greta Thunberg. Partiti da piazza Bernini, Campus Einaudi e dalla fermata della metropolitana Dante in piazza De Amicis, confluiranno tutti in via Roma dove ci sarà un presidio tutto il giorno. "Solo a Torino il 27 settembre eravamo 100.000 persone, in tutta Italia un milione", spiegano i rappresentanti del movimento torinese che indirizzano la protesta anche contro il Black Friday e "il consumismo eccessivo che incoraggia".