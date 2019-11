Torna libera maestra maltrattamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 29 NOV - Il gip di Spoleto, Federica Fortunati, ha revocato la misura degli arresti domiciliari alla maestra dell'asilo comunale di Deruta indagata per presunti maltrattamenti ai danni di due bambine e che quindi torna libera. La decisione è stata preso all'esito dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto stamani. "La mia cliente - riferisce il suo avvocato Marco Brambatti - ha puntualmente risposto alle contestazioni in maniera collaborativa chiedendo scusa e perdono ai bambini, specificando che non era chiaramente nelle sue intenzioni fare loro del male". Nel corso dell'interrogatorio la maestra - si apprende sempre da ambienti difensivi - ha letto una lettera scritta in questi giorni "ai suoi bambini, ribadendogli il proprio amore verso di loro". Il giudice ha comunque deciso di sospendere dal servizio la maestra". (ANSA).