Zingaretti, Pd leale, vediamo alleati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "È sempre più evidente in questi giorni che il Partito Democratico è forza, garanzia e pilastro di un'alternativa alle destre. Crediamo in questo Governo come opportunità e possibilità di cambiamento del Paese. La manovra finanziaria è l'inizio di un percorso per dare sostanza a questo cambiamento. Ora è importante, e ci batteremo per questo". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti. Secondo il segretario del Pd, bisogna "rilanciare un programma chiaro e condiviso di innovazione per una nuova agenda per il 2020: per riaccendere l'economia, creare lavoro, sostenere la rivoluzione verde, rilanciare gli investimenti, semplificare lo Stato investire su scuola università sapere. Il PD - sottolinea - è pronto nella chiarezza e nella lealtà a seguire questo impegno. Se queste condizioni politiche esistono lo si vedrà subito, nei prossimi giorni, quando si dovranno affrontare insieme da alleati provvedimenti importanti, a cominciare dalle posizioni dei partiti di maggioranza sul Mes".