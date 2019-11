Londra: l'area resta transennata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Restano per ora chiusi al traffico gli accessi al London Bridge, teatro ieri dell'attacco di un killer solitario, Usman Khan, 28 anni, già condannato per reati di terrorismo e come simpatizzante di Al Qaida in passato. Lo ha verificato l'ANSA sul posto in mattinata, mentre Scotland Yard avverte che le indagini proseguono. Gli investigatori nelle ultime ore sono entrati in azione pure nello Staffordshire, dove Khan risiedeva, per alcune perquisizioni. Ma al momento ritengono che l'uomo ieri abbia agito da solo e non stanno cercando "attivamente" altri sospetti. Un nuovo appello è stato peraltro rivolto a testimoni e persone informate a farsi vivi. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha rinnovato da parte sua la ferma condanna dell'attacco, confermando un pattugliamento rafforzato in città a tutela della sicurezza pubblica. Si è intanto appreso che i due morti - di cui non è ancora stata diffusa l'identità - sono un uomo e una donna, mentre i tre feriti, tuttora ricoverati, sono due donne e un uomo.